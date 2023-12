Junge "Klimachecker" aus Welser Betrieben geehrt

Klimachecker:innen at work" heißt ein Projekt des Klimabündnisses OÖ, bei dem Lehrlinge zu Klimabotschaftern ausgebildet werden. Nachwuchskräfte initiieren eigene Klimaprojekte, die nicht nur nachhaltig sind, sondern auch einen Mehrwert für das Unternehmen haben. In Wels sind die Firmen Teufelberger und Tiger-Coatings dabei, die in den Linzer Redoutensälen von Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) ausgezeichnet wurden.

Die Lehrlinge haben ihre Konzepte für "NachhaltTigAir – Leckagen-Minimierung im Druckluftsystem bei Tiger" und "Teufelberger Next Generation geht den Mehrweg – Kreislaufwirtschaft bei Teufelberger" präsentiert. "Insgesamt sind in oberösterreichischen Unternehmen schon mehr als 100 solcher Klimabotschafterinnen und Klimabotschafter engagiert und bewirken nachhaltige Veränderung in den Unternehmen und in den Köpfen", sagte Kaineder, dessen Ressort das Projekt fördert.

Das Klimabündnis OÖ hat Teufelberger als Vorzeigeunternehmen für nachhaltige Bildungsprojekte des Klimaschutzministeriums und des Forums für Umweltbildung nominiert. In der Kategorie "Transformieren" gewannen die Teufelberger-Lehrlinge den 1. Platz. 130 Teams reichten ihre Projekte ein. Die Verleihung fand in der Sternwarte Urania Wien statt.

Beitrag zur Nachhaltigkeit

"Ich bin stolz darauf, dass wir als kleines Lehrlingsteam bereits einige Projekte umsetzen und somit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten konnten", sagte Edanur Dogan, Industriekauffrau-Lehrling im dritten Jahr. So haben die Teufelberger-Lehrlinge ein Sammelsystem für PET-Flaschen in der Firma entwickelt, die Abholung und Verwertung der PET-Flakes über ein externes Unternehmen in die Wege geleitet und sich darum gekümmert, dass die geschredderten PET-Flaschen nach interner Qualitätskontrolle in den Produktionskreislauf rückgeführt werden.

So liefert eine einzige PET-Flasche das Material für ein drei Meter langes Umreifungsband. Die Kunststoffbänder werden vielfältig eingesetzt, etwa zur Transportsicherung von schweren Lasten. Verwirklicht wurden bisher auch Bewegungsmelder, LED-Lichter im Hochregallager und ein Mülltrennsystem.

