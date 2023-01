Junge Frau in Nachtlokal mit Messer bedroht: Polizei bittet um Hinweise

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden. Kurz vor sechs Uhr zückte ein unbekannter Gast ein Messer und bedrohte damit eine 26-Jährige. Er hatte es offenbar auf deren Geld und Schmuck abgesehen. Die junge Frau ging nach dem Überfall zum Ausgang und verschanzte sich in ihrem Pkw, wo sie den Notruf wählte.

Als die Polizei bei dem Lokal eintraf, war der Täter bereits geflüchtet. Laut Angaben des Opfers lief er Richtung Lambach. Mehrere Streifen sowie eine Hundestreife suchten nach dem Unbekannten, allerdings erfolglos. Eine Zeugin bestätigte gegenüber den Ermittlern, dass der Unbekannte ein Messer dabei hatte.

Personenbeschreibung

Nun wird nach einem etwa 1,65 Meter großen Mann mit dunklem Bart und schwarzen Haaren gesucht. Bei der Tat trug er dunkle Kleidung. Die Polizei Lambach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 – 4183.

