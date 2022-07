Junge Frau bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Gegen 15:20 Uhr kollidierten an der Kreuzung der A25-Abfahrt und der B137 zwei Fahrzeuge: Aus noch ungeklärter Ursache stießen der Seat einer 25-Jährigen, die gerade von der Autobahn abgefahren war und der Mercedes eines 26-Jährigen, der auf der B137 in Richtung Norden unterwegs war, zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der jungen Frau aus dem Bezirk Wels-Land quer über die Fahrbahn in den Straßengraben auf der gegenüberliegenden Seite geschleudert. Der Wagen des Unfallgegners kam auf einer Verkehrsinsel zum Stillstand.

Die 25-Jährige zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu, teilte die Polizei am Abend in einer Aussendung mit. Sie hatte bei dem Unfall das Bewusstsein verloren und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr Wels aus dem Wrack geborgen werden. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde sie, ebenso wie ihr Unfallgegner, in das Klinikum Wels gebracht.

Für die Dauer des Einsatzes und der Unfallaufnahme musste die Innviertler Straße im betroffenen Bereich gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Staus in alle Richtungen.