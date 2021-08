Der Wirtschaftsbund holt mit dem Julius-Award erfolgreiche Unternehmen vor den Vorhang. Im Bezirk Wels-Land gingen die ersten Preise nun an die Familienbetriebe SilberHolz in Offenhausen und Huber KSS in Lambach. In Offenhausen war die gesamte Belegschaft bei der Preisverleihung mit Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) und Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Franz Ziegelbäck dabei, bei der SilberHolz-Chef Norbert Silber mit seiner Familie und den Kindern den Preis entgegennahm. Der