Jugendworkshops zu Mobbing und Migration

Mit einem neuen Workshop-Format will die Stadt Wels jugendliche Stadtbürger dazu anregen, sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen. Dazu wird in den vier Jugendtreffs in Kooperation mit dem Programm "Jugend im Dialog" der Volkshilfe jeweils ein Workshop abgehalten.

"Ziel ist es, die Jugendlichen für diese Themen zu sensibilisieren", sagt Sven Janson von "Jugend im Dialog", der die Workshops durchführen wird. In rund einer Stunde macht er dazu mit den Teilnehmern Übungen und tritt mit ihnen ins Gespräch. "Sie sollen zum Beispiel verstehen, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Es geht nicht zentral darum, dass Jugendliche mit Problemen zu uns kommen. Wir haben aber ein offenes Ohr und können an entsprechende Hilfsstellen verweisen", sagt Janson.

Los geht es am 20. April im Jugendtreff Vogelweide mit "Mobbing, Bullying und Cybermobbing", in der Neustadt wird am 27. April über "Heimat und Identität" diskutiert. "Migration und Integration" sind am 4. Mai Thema in der Noitzmühle. Den Abschluss macht "Ausgrenzung, Rassismus und Gewalt" am 11. Mai in der Pernau. Beginn jeweils um 18 Uhr.

Grüne sehen Forderung erfüllt

Die Welser Grünen sehen mit den Workshops eine Forderung aus ihrem "Jugendmasterplan" erfüllt, den sie im Vorjahr – mitsamt Kritik an einem Abbau der Jugendarbeit der Stadt – vorgelegt hatten. Der Antrag dazu sei vom Tisch gewischt worden – nun stürze sich die FP auf den Vorschlag, kritisiert Alessandro Schatzmann, Gemeinderatsmitglied der Grünen. "Wir werden hinschauen, ob die Workshops qualitativ hochwertig sind oder nur ein Marketing-Gag." Außerdem kündigte er für die Gemeinderatssitzung am Dienstag einen Antrag zur Durchführung von "Jugendwerkstätten" an, bei denen Jugendliche ihre Anliegen an die Stadtpolitik richten können.

