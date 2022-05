Jugendarbeit: Mehr Beratung und Prävention

In Marchtrenk will man mit verstärkter Jugendarbeit und verschiedenen Informations- und Beratungsangeboten gegensteuern. So bietet die GWA Marchtrenk ("Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit") in ihrem Büro im Jugendzentrum OZON in der Linzer Straße eine Erstanlaufstelle für Jugendliche, Eltern und alle, die mit Jugendlichen zu tun haben (Tel.: 0676 841314543).

"Die Ansprechpartner haben stets ein offenes Ohr für Jugendanliegen und unterstützen mit den richtigen Infos für sämtliche Lebenssituationen, ganz anonym und kostenlos", betont Jugendstadtrat Bernhard Stegh. Weiters wird das Angebot an Themenabenden und Workshops für Jugendbeauftragte von Vereinen und Einsatzorganisationen erweitert.