Bürgermeisterin Maria Pachner (VP) stellt sich nach zwölf Jahren an der Spitze der Stadtregierung am 26. September erneut der Wahl. Dabei baut sie auf ein neues, 50-köpfiges Team in Grieskirchen – auf den ersten 25 Plätzen des ÖVP-Teams finden sich zehn neue Namen und insgesamt zwölf Frauen. "Ich habe mein Team so aufgestellt, dass wir die gesamte Grieskirchner Gesellschaft und ihre Bedürfnisse abdecken. Von Jung bis Alt, quer durch alle Berufssparten", sagt Pachner.