Jubiläumsmarktfest lockt nach Bad Schallerbach

Zum Jubiläum wird heuer erstmals eine Marktfestolympiade veranstaltet. Die Bad Schallerbacher Vereine haben dafür in der gesamten Badstraße Stationen aufgebaut, etwa Zielspritzen mit der Feuerwehr, Balance-Seilziehen, Maßkrugschieben, Blumentopfschießen und vieles mehr. Wer mitmacht, erhält einen Sammelpass bei den Stationen und kann wertvolle Preise gewinnen.

Der Festbieranstich erfolgt am Freitag um 19 Uhr, davor kommen ab 18 Uhr die jungen Besucher bei einem Kinderzirkus auf ihre Kosten. Ab 19.30 Uhr spielt die Liveband "The Vitamins".

Am Samstag startet ab 13 Uhr das Riesenwuzzler-Turnier, Brennholz.Rocks spielt um 16.30 Uhr ein Kindermusikprogramm und ab 19 Uhr treten "The Pure" auf. Am Sonntag beginnt der Frühschoppen mit der Marktmusikkapelle um 10.30 Uhr.