Jubiläum der Feuerwehr

Start ist am Freitag ab 17 Uhr im Feuerwehrhaus mit dem Weinfest und dem Auftritt der legendären "3 Herren" aus Eferding. Am Samstag folgt der große Festakt zum 150-Jahr-Jubiläum mit Landesrat Max Hiegelsberger, Bürgermeister Severin Mair und Feuerwehren des Bezirks Eferding im Bräuhaus. Der Frühschoppen am Sonntag mit den Dorfstürmern bildet den Abschluss. Zu sehen ist das historische Löschfahrzeug der FF Eferding, ein Steyr 12 aus dem Jahr 1928, der zum Jubiläum aus dem Feuerwehrmuseum St. Florian nach Eferding gebracht wurde.

