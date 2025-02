Johann Pfaff (104): Abschied vom ältesten OÖN-Abonnenten

Abonnent der OÖNachrichten sei er seit 1975 gewesen, weiß seine Enkelin Christina Gärtner. Am Freitag musste sie die Lieblingslektüre ihres Großvaters Johann Pfaff, die er bis zuletzt aufmerksam studierte, schweren Herzens stornieren. Der 104-Jährige starb vor wenigen Tagen im Kreise seiner Familie.

Die Nachwelt erinnert sich an einen gütigen und freundlichen Menschen, der auch im hohen Alter nicht nachließ: "Er gehörte mit über 100 Jahren zu den Stammsehern von ,Fit mit Philipp‘ und machte die Übungen sogar noch im Altersheim weiter", schildert sein Enkelkind. Am 21. Dezember feierte der Opa bei noch guter Gesundheit seinen 104. Geburtstag. Mit Jahresanfang machten sich erste körperliche Beschwerden bemerkbar. "Seine letzten Tage waren geprägt von wiederkehrenden Krankenhausaufenthalten", schildert Christina Gärtner. Bis 2023 lebte Pfaff noch zu Hause. Seine letzten zwei Jahre verbrachte er im Altersheim Stadl-Paura. Am 2. Februar schloss der älteste Fischlhamer seine Augen.

Neue Heimat gefunden

Pfaffs Vita erinnert an unzählige Vertriebene, die nach dem Krieg in Österreich eine neue Heimat fanden. Johann Pfaff kam 1920 in Vukovar als Donauschwabe zur Welt. Nach sechs Jahren an der deutschen Volksschule seiner Geburtsstadt arbeitete er am elterlichen Bauernhof. 22-jährig wurde der Jungbauer vom deutschen Heer rekrutiert. Was er im Krieg erlebte, darüber sprach er ungern. An einem Maitag des Jahres 1945 um 9 Uhr früh überquerte er die Grenze zur Ostmark, die kurz danach wieder Österreich hieß. "Ich habe später von einem Nachbarn in Lindach gehört, dass es ab Mittag kein Durchkommen mehr gab. Ich hatte wirklich Glück", schilderte er zeitlebens dankbar.

Entbehrungen prägten Pfaffs erste Jahre nach der Flucht. Als Knecht schlug er sich bei Bauern durch. 1953 heiratete er Maria und zog mit ihr zwei Kinder groß. Mit Fleiß und Ausdauer konnte das Ehepaar ein kleines Kapital ansparen, das es 1971 in den Ankauf des "Leitenbauer" in Fischlham investierte. Obstbäume wurden gesetzt, ein großer Gemüsegarten angelegt. Kleintiere wie Hühner, Truthähne und Enten wurden gehalten. Abnehmer fand das Ehepaar auf Wochenmärkten in Wels und Gmunden. 2020 musste Pfaff nach 66 Ehejahren Abschied nehmen von seiner Maria. In einer anderen Welt sind die beiden nun wieder vereint.

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler