Jeder Welser Haushalt wirft jährlich bis zu 100 Euro in den Restmüll

Die Mülltrennung in der Stadt Wels lässt mitunter zu wünschen übrig. Zu diesem nüchternen Befund kommt der Bezirksabfallverband Wels-Stadt. Dessen Wahrnehmung deckt sich mit jüngsten Analysen. Ein Großteil des Inhalts der gebührenpflichtigen Restmülltonne könnte verwertet werden und wäre auch vermeidbar.

Jährlich landet pro Haushalt ein Gegenwert von 50 bis 100 Euro in der Mülltonne. Da ist der Preis für verdorbene Lebensmittel noch gar nicht eingerechnet. "Je urbaner die Strukturen, desto geringer die Trennmoral. Weil in ländlichen Gebieten immer mehr Wohnhausanlagen gebaut werden, stellen wir auch dort eine Abnahme fest", bedauert Stephanie Wagner von der Abfallberatung Wels und Wels-Land.

Das Stadt-Land-Gefälle in puncto Mülltrennung lässt sich auch an Zahlen ablesen. Während jeder Welser jährlich 155 Kilo Restabfall in der schwarzen Tonne entsorgt, sind es in Wels-Land nur 92 Tonnen pro Kopf. Was jedoch in der Restabfalltonne landet, wird nicht mehr verwertet und in der Welser Müllverbrennung (WAV) verbrannt.

Ein trauriges Beispiel für Lebensmittelvergeudung Bild: BAV

Von 15 Abfallfraktionen, die bei jüngsten Analysen in der Restmülltonne gefunden wurden, gehören dort nur wenige Stoffe wirklich hinein. Darunter fallen zum Beispiel Hygieneartikel und Windeln, Kehricht, Katzenstreu und Staubsaugerbeutel. Der überwiegende Rest des untersuchten Mülls ist fehl am Platz.

Probleme verursacht auch der Inhalt der Biotonne. "In Stadtteilen wie der Noitzmühle können biogene Abfälle aufgrund vieler Fehlwürfe nicht mehr kompostiert werden", beklagt die Abfallberaterin. Dort seien Braune Tonnen voll mit Plastikmüll und anderen Abfällen. Eine Ausnahme bilden eigens gekennzeichnete, kompostierbare Säcke, wie man sie auch in den Obst- und Gemüseabteilungen der Supermärkte findet.

Abfallberaterin Wagner räumt auch mit gängigen Mythen auf, wonach Plastik für die Müllverbrennung benötigt werde. Das Gegenteil sei der Fall: "Kunststoff weist einen hohen Heizwert auf. Dadurch wird die Verbrennung von Restabfall verlangsamt und es kann weniger Material in der Anlage verarbeitet werden."

Um diesbezüglich mehr Bewusstsein zu schaffen, will Umweltstadtrat Thomas Rammerstorfer (Grüne) 2023 zum Jahr der Mülltrennung ausrufen. "Wir setzen bei der Jugend an und werden die Fortbildung durch den Abfallverband in Schulen und Kindergärten intensivieren. Das Thema wird auch in den städtischen Umweltpreis einfließen."

Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sich die Konsum- und Wegwerfgesellschaft etwas eingebremst. "Das merken wir an den Mengen, die im Altstoffsammelzentrum landen. Der Rückgang bei Elektrogeräten beträgt bis zu 20 Prozent. Auch bei der Kleidersammlung wird weniger abgegeben", sagt Rammerstorfer.

Zusätzliches Sparpotenzial sieht auch Stephanie Wagner: "Wer Kunststoffverpackungen in den Restabfall gibt, zahlt doppelt. Zuerst über den Einkauf und später über die Müllgebühr." Das Entsorgen im gelben Sack oder in der Gelben Tonne sei hingegen gratis.