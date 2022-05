Jeder kann sich mit Ideen für eine lebenswerte Region einbringen

Als Region der Vielfalt, des sozialen Miteinanders und der maximalen Selbstversorgung bewirbt sich das Mostlandl-Hausruck erneut für die Anerkennung als LEADER-Region beim Ministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. In den vergangenen zwölf Monaten wurde die regionale Strategie erarbeitet, die gemeinsam mit den 33 Mitgliedsgemeinden und der Bevölkerung sowie mithilfe von EU-Fördergeldern umgesetzt wird. Bei der Regionalversammlung am 27. April in der Hofzeit in Rottenbach wurde Bilanz gezogen und ein Ausblick gegeben.

"Wenn die Gemeinden gemeinsam Verantwortung für die Zukunft übernehmen, kann Neues entstehen und Lebensqualität gesichert werden", betonte Bürgermeister Martin Dammayr (VP) aus Michaelnbach, der in seiner Funktion als Obmann der LEADER-Region bestätigt wurde. Er betonte, er freue sich besonders, dass die Gemeinde Schlüßlberg nun wieder in der LEADER-Gemeinschaft sei.

Der neue Geschäftsführer Christoph Mader will motivieren, sich mit Ideen einzubringen. "Unsere Gesellschaft braucht das persönliche Engagement. Wir freuen uns auf Menschen, die ihr Lebensumfeld aktiv mitgestalten werden. Wir können Projekte mit Förderungen von bis zu 80 Prozent unterstützen", sagt Mader.

Am 13. Mai wird bei den Landlwochen die lokale Entwicklungsstrategie mit den Themen Kulturlandschaft, regionale Produkte, Kooperationen und Klimaschutz vorgestellt. Unter dem Motto "Informieren, Diskutieren, Improvisieren" wird ein kreativer Nachmittag veranstaltet. Beginn ist um 15 Uhr im Mülikoasahof in Haag (Turnergasse 3). Anmeldung unter leader@mostlandl-hausruck.at