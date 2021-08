Jeder darf im Stadttheater live auftreten

Die Stadt lädt am Samstag, 28. August, dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen des renovierten Stadttheaters zu werfen (10.30 bis 16 Uhr). An diesem Tag besteht auch die Chance, einmal selbst auf der Greif-Bühne im Rampenlicht zu stehen. Von 11.30 bis 13.30 Uhr können all jene, die keine Scheu vor öffentlichen Auftritten haben, live oder mit Playback auftreten. Für diesen Programmpunkt beim Tag der offenen Tür ist eine Anmeldung unter vas@wels.gv.at bei der Dienststelle Veranstaltungsservice und Volkshochschule notwendig.

Von 11 bis 15 Uhr finden stündlich geführte Rundgänge durch das Theatergebäude statt. Dabei ist auch der neue Fazioli-278-Konzertflügel zu bewundern. Die passende musikalische Untermalung gibt es live mit der Band Jazz Exclusive im Theatersaal und im Foyer. Dort steht auch das Team der "Greif-Bar" bereit.

Um 15 Uhr können die Besucher beim Rundgang den Soundcheck für das im Rahmen des Kleinod-Festivals stattfindenden Abendkonzerts von Lia Pale & Band mitverfolgen. Auftreten wird auch das preisgekrönte Trio Cobario. Alle Infos dazu unter www.kleinodmusikfestival.com