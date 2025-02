Jahrzehntelange Entwicklungshilfe von Aschacher Ehepaar trägt Früchte

In einer Hütte am Strand nahe der Hauptstadt Porto-Novo in Benin waren Brigitte und Josef Elsener kürzlich zu einer Feier eingeladen. Mehrere Waisenkinder, die durch ihr Entwicklungshilfeprojekt "SASIA" unterstützt worden sind, hatten ihren Schul-, Studien- oder Lehrabschluss geschafft. "Das war eine besondere Freude, die Kinder werden ja zum Teil jahrelang begleitet", sagt Josef Elsener.

Das Paar arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit der Organisation "Nego-Com" zusammen, die vor Ort zahlreiche Bildungsprojekte abwickelt. Die beiden Oberösterreicher helfen bei der Finanzierung, durch Patenschaften. "Die Leute können 20 bis 40 Euro pro Monat bezahlen, mit denen dann zum Beispiel das Schulgeld von Kindern bezahlt wird", sagt Elsener. Im Idealfall dauern diese Patenschaften mehrere Jahre. "Natürlich können die Geldgeber jederzeit aussteigen oder pausieren, aber der Bildungsweg dauert eben in den meisten Fällen etwas länger", sagt der Aschacher.

Nach Ende der Schulzeit werden die Kinder bzw. Jugendlichen, die Unterstützung bekommen haben, auch bei der Berufswahl unterstützt. "Uns ist wichtig, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können", sagt Josef Elsener.

Unabhängigkeit stärken

In dieselbe Kerbe schlägt ein weiteres Projekt, in dem Frauen Berufsfertigkeiten erlangen. Sie lernen zum Beispiel, Shampoo oder Fruchtsäfte herzustellen, um sie auf Märkten zu verkaufen. SASIA finanziert die Lehrpersonen. "So erhalten die Frauen ein Einkommen, das sie für sich selbst oder ihre Kinder nützen können. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil Frauen in Benin ihren Männern großteils ausgeliefert sind", sagt Josef Elsener.

Die Oberösterreicher sind aber auch selbst als Entwicklungshelfer tätig: Brigitte Elsener bietet regelmäßig Kurse für Lehrer an. In diesen erklärt die pensionierte Lehrerin Didaktik und Pädagogik. "Denn das Schulsystem hat sich dort seit der französischen Kolonialzeit kaum weiterentwickelt. Die Kinder werden häufig zu unterwürfigem und devotem Verhalten erzogen", sagt sie. Sie ermutige die Lehrer dazu, das Selbstbewusstsein ihrer Schüler zu stärken. "Benin ist immer noch vom Neokolonialismus betroffen, China ist dort zum Beispiel sehr aktiv. Die Schüler sollen einen kritischen Blick entwickeln", sagt Elsener.

"Dränge keine Lösung auf"

Dabei sei es ihr aber wichtig, den Menschen keine Lösungen aufzudrängen. "Die Lehrer entscheiden zum Beispiel selbst, zu welchen Themen sie mehr wissen wollen, und ich bereite Seminare vor. Dann gebe ich Input, aber die Maßnahmen erarbeiten die Lehrer selbst. Ich dränge niemandem eine Lösung auf, das können sie selbst", sagt Brigitte Elsener.

Generell sei es ihnen wichtig, dass die Projekte auf Freiwilligkeit basieren und die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer berücksichtigt werden, sagt Josef Elsener: "Es geht darum, dass die Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können."

Weitere Informationen sowie Spendenmöglichkeiten finden Sie online unter sasia.at

