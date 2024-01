"Il Padrone" in Grieskirchen: Italiener beleben das ehemalige Lokal "Ofenloch"

Schon einige Gastronomen kommen und gehen gesehen hat das ehemalige Restaurant "Ofenloch" im Herzen der Bezirksstadt, das über die Jahre von verschiedenen Betreibern geführt wurde und später unter dem Namen "Kellerwerk", "Bon Appetit" und zum Schluss als "Weberbartl" bekannt war, das vom Eigentümer Augustin Spiegelfeld eine Zeitlang selbst geführt wurde.

Seit Jahresbeginn ist das Restaurant am Roßmarkt nun ein Italiener. Am 3. Jänner wurde Eröffnung gefeiert, unter anderem mit Bürgermeisterin Maria Pachner. Betrieben wird das Lokal mit dem idyllischen Gastgarten und dem schönen Gewölbe in den Innenräumen von zwei befreundeten Familien, Salvatore und Sandra Privitera und Luigi und Maria Lorenzo. Beide Paare betreiben bereits ein Lokal. Salvatore, der aus Catania in Sizilien kommt, mit seiner Frau das Restaurant und die Pizzeria "Il Padrino" in Peuerbach und Luigi, der aus Tropea in der süditalienischen Region Kalabrien stammt, hat mit seiner Frau Maria das Lokal "Sale e Pepe" in Bad Schallerbach. Ihr zweites Standbein trägt nun ebenfalls den Namen "Il Padrino", der Pate.

Frischer Fisch aus Norditalien

Luigi Lorenzo ist für den Service zuständig, in der Küche hat Salvatore Privitera das Sagen, "Fischgerichte sind meine Spezialität, es gibt Gerichte aus Kalabrien und Sizilien, natürlich selbstgemachte Pasta und Pizzen", sagt der Küchenchef. Die Fische werden zweimal pro Woche aus Norditalien geliefert. An freien Tagen kann es schon einmal vorkommen, dass er selbst ans Meer zum Fischen fährt.

Stolz ist Salvatore darauf, dass er auch schon ein paar Mal im ORF einige seiner Spezialitäten vor der Kamera zubereiten dürfte, beispielsweise eine Pasta mit Venusmuscheln und Austern, Goldbrassenfilets mit einer Sauce aus Kapern und Oliven und eine Tortino, eine kleine Gemüsetorte mit Sardellen und Spezialkäsesauce. Die Beiträge hätten dazu beigetragen, seine Bekanntheit zu erhöhen.

Die beiden Italiener können sich auf ihre Familie verlassen, während etliche Gastronomen aufgrund von Personalmangel ihre Öffnungszeiten eingeschränkt haben, ist im "Il Padrino" nur montags Sperrtag. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger