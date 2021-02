Investitionsprämie bringt im Raum Wels eine Milliarde Euro ins Rollen

Das Verbreiten von Optimismus und guter Laune gehört zum Markenzeichen von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP). Beim Zusammentreffen mit Unternehmern der Region Wels skizzierte er am Montag seinen Weg aus der Coronakrise.

Entscheidend sei, die Menschen in Beschäftigung zu halten. Dies gehe am besten über langsame Öffnungsschritte und Wachstumsanreize. Als besonders treffsicher lobte Achleitner die Konjunkturprämie der Bundesregierung. "Investitionen schaffen Arbeit. Die Powerregion Wels ist hier auf sehr gutem Kurs. Bei den zehn Milliarden Euro, die in Oberösterreich damit ausgelöst werden, sind Wels und Wels-Land mit zusammen einer Milliarde dabei."

9,6 Prozent ohne Beschäftigung

Die höchste Arbeitslosigkeit in der Geschichte der Zweiten Republik mache antizyklisches Investieren notwendig. In Oberösterreich sind aktuell 53.000 Menschen ohne Beschäftigung (7,6 Prozent). Mit 9,6 Prozent und 6138 Arbeitslosen hat es die Welser Wirtschaft vergleichsweise härter erwischt als andere Bezirke. "Dass Oberösterreich bei der Arbeitslosigkeit besser dasteht als alle anderen Länder, ist für Betroffene kein Trost", betonte Achleitner beim gestrigen Pressegespräch im Welser Hotel Bayrischer Hof. "Krisenzeiten sind immer auch Qualifizierungszeiten", sagte der Landesrat mit Blick auf die Zahl der offenen Stellen in der Region. Für 2088 Jobs werden geeignete Mitarbeiter gesucht. 87 offenen Lehrstellen stehen aktuell 117 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz gegenüber.

Nach den Schulen, dem Handel, den Friseuren und körpernahen Dienstleistern brauche es schon bald weitere Öffnungsschritte. Konkret nannte Achleitner die Gastronomie, das Vereinswesen und den Sport. Die Wechselwirkung zwischen Handel und Gastronomie sei besonders augenscheinlich in der Stadt Wels. Aussagekräftiger als ein niedriger Inzidenzwert sei die Auslastung der Spitäler: "Die gefährdetste Gruppe, die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen, ist bis Ende dieser Woche durchgeimpft. Bis Ende März sollten auch die Menschen über 80 immunisiert sein. Das nimmt sehr viel Druck von den Krankenhäusern." Im Zusammenspiel mit den Tests sei jetzt ein "verantwortungsvolles Öffnen" geboten. Das Hineintesten sollte vieles wieder möglich machen, was den Menschen verwehrt blieb.

Die Gefahr der "Lethargisierung" (O-Ton Achleitner) drohe am stärksten dem Ehrenamt, wenn sich die Leute an die Untätigkeit zu gewöhnen beginnen. "Als Obmann einer Musikkapelle würde ich daher sofort die Schnelltests anschaffen, wenn wir wieder mit den Proben beginnen können", nannte der Landesrat ein Beispiel aus eigener Praxis. Für die Gastronomie müsse bis Mitte März Klarheit herrschen, ob man zu Ostern aufsperren darf: "Und Ostern beginnt bei mir am Freitag vor dem Palmsonntag." Einen bestimmten Adressaten, an den seine Warnungen gerichtet sind, wollte Achleitner nicht nennen.

Zum Nichtstun verurteilt

Bis zu 600 Vereine im Bezirk seien wegen Corona zum Nichtstun verurteilt, beklagt auch ÖVP-Nationalrat und Bezirksparteiobmann Klaus Lindinger. Sein Pendant in Wels, Stadtparteiobmann und Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner, betont wie Achleitner die Bedeutung von Investitionsanreizen. Einzelne Branchen wie die Bauwirtschaft würden bereits so gut dastehen, dass die Preise wieder anziehen. (fam)