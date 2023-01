Ins All schauen mit Ruth Grützbauch

Am 22. Jänner ist um 16.30 Uhr in der sonntäglichen Gesprächsreihe die Astronomin und Planetariumsbetreiberin Ruth Grützbauch zu Gast. Die Wienerin wirkte nach Abschluss ihres Studiums an verschiedenen Universitäten des In- und Auslandes und war auch Wissenschaftsvermittlerin an einem der größten Radioteleskope der Welt nahe Manchester. Seit ihrer Dissertation zum Thema "Zwerggalaxien" beschäftigt sie sich mit Milchstraßensystemen. Im Gespräch mit OÖN-Redakteur Klaus Buttinger wird sie das Leben der Galaxien, angefangen bei unserer eigenen Milchstraße bis hinaus ins ferne und frühe Universum, darstellen. Da Grützbauch auch Mitglied der Science Busters ist, wird es an diesem Nachmittag im Welios sicher nicht wissenschaftlich-trocken zugehen. Eintritt ist frei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper