Innovationspreise für Welser FH-Absolventen

Mit dem "INNOVATIONaward" holte der Fachhochschul-Förderverein Wels bereits zum 20. Mal die innovativsten Masterarbeiten der Welser FH vor den Vorhang und zeigte der Öffentlichkeit, wie spannend ein technisch-naturwissenschaftliches Studium sein kann. Unter den Preisträgern befinden sich auch drei junge Forschungstalente aus Buchkirchen und Stadl-Paura.

Beitrag für die Krebsbehandlung

Anna-Maria Burgstaller (24), Absolventin des Masterstudiengangs "Bio- und Umwelttechnik" aus Stadl-Paura, belegte in der Kategorie Umwelt & Naturwissenschaften den 2. Platz. Im Zuge ihrer Masterarbeit baute sie ein neues potenzielles Lungenkrebstherapeutikum in einem inhalierbaren Nanopartikel ein. Der Partikel bringt den Anti-Krebs-Wirkstoff über zahlreiche Schutzbarrieren in die Lunge und ermöglicht den zielgerichteten Transport zum Tumor. Dadurch werden die Nebenwirkungen minimiert, weil der Wirkstoff nicht vorher in der Blutbahn durch den Körper verteilt werden muss, sondern direkt am Wirkungsort aktiv wird. Mit einer Überlebensrate von etwa 20 Prozent innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Diagnose ist Lungenkrebs die tödlichste Krebsart weltweit. Die standardmäßigen Behandlungsmethoden gehen mit vielen Nebenwirkungen einher. Um diese zu minimieren, wird nach einer inhalierbaren Behandlungsmethode gestrebt. Auftraggeber war das Helmholtz-Institut im Saarland, das auf die Entwicklung von Transportpartikeln für Medikamente spezialisiert ist.

Mechatronik-&-Wirtschaft-Absolventin Marlene Brunnthaller (27) aus Buchkirchen definierte 19 Schlüsselfaktoren, die für eine erfolgreiche Umsetzung von Innovationsprojekten wichtig sind, und erhielt in der Kategorie Wirtschaft & Innovation den 2. Platz. In der heutigen, sich schnell verändernden Wirtschaft stehen Unternehmen unter ständigem Innovationsdruck. "Wichtig ist es, ein innovationsfreundliches Umfeld zu schaffen und traditionelle Strukturen aufzubrechen", sagt Brunnthaller. Die Erkenntnisse helfen, den new business incubator der voestalpine Steel Division erfolgreich weiterzuentwickeln.

Christoph Strasser (28) aus Buchkirchen, Absolvent des Masterstudiengangs "Leichtbau und Composite-Werkstoffe", beschäftigte sich mit der Entwicklung eines Düsensystems zur Endlosfaserverstärkung im 3D-Druck und erhielt einen 3. Preis.

Überreicht wurden die Auszeichnungen von dem FH-Fördervereinsobmann Clemens Malina-Altzinger, der Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse OÖ Stefanie Huber, Joachim Haindl-Grutsch von der Industriellenvereinigung und FH-Wels-Dekan Michael Rabl.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.