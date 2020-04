Innenstadt wird großer Schanigarten

An Superlativen wird nicht gespart, wenn am 15. Mai die Gasthäuser und Cafés wieder öffnen dürfen. Die Stadt plant nämlich an diesem, aber auch an weiteren Tagen die größte Gastrozone Österreichs. Vorgesehen sind gemeinsame Aktivitäten, die laut Aussendung des Magistrates das Gefühl eines großen gemeinsamen Gastgartens entstehen lassen.

Die Schanigarten-Idee, Größe XXL-Size, richtet sich an alle Gastronomen in der Schmidgasse, Hafergasse, Teilen der Pfarrgasse und am Stadtplatz. Geplant ist, dass in diesem Bereich einheitliche Mindestöffnungszeiten festgelegt werden und jeweils ein antialkoholisches Getränk, ein Kaffee oder ein alkoholisches Getränk zu einem einheitlichen Preis verkauft wird. Selbstverständlich entbinden die Pläne der Stadt die Gäste und Gastronomen nicht von den allgemein geltenden Vorschriften. Der Ein-Meter-Abstand von Tisch zu Tisch und die Beschränkung auf vier Erwachsene pro Tisch sind auch hier einzuhalten.

Konzept steht nächste Woche

Die Stadt hat bereits zu Beginn der Coronakrise allen Gastronomen die Standgebühr für den Schanigarten erlassen. Die Gespräche mit den Gastronomen sind im Laufen. Das Gesamtkonzept soll in der kommenden Woche präsentiert werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.