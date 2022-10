Innenminister plant keine Asyl-Zelte in Wels

Auch in Wels gab es die von Bürgermeister Andreas Rabl (FP) geäußerte Befürchtung, dass auf dem Gelände der Polizeischule in der Linzer Straße eine Zeltstadt errichtet werden könnte. Auf OÖN-Anfrage reagiert das Innenministerium nun mit einem vorläufigen Dementi: "Hinsichtlich der Polizeischule in Wels gibt es keine konkreten Pläne zur Errichtung von Zelten zur Flüchtlingsunterbringung", heißt es in der Stellungnahme des BMI. Dies könne sich angesichts der erschöpften Aufnahmekapazitäten und der faktisch kaum gestiegenen Übernahmen von geflüchteten Personen durch die Bundesländer aber jederzeit ändern, verlautet das Ministerium. Die Option Polizeischule bleibt somit aufrecht.