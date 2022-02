Initiative lädt zu Klimastammtisch

Ihre Einladung für Dienstag, 1. März, um 19 Uhr im FreiRaum Wels ergeht an alle Interessierten. Bei der Stammtisch-Premiere werden Fragen erläutert, die sich um eine nachhaltige Lebensweise drehen. Wie integriere ich Umweltschutz praktikabel in mein Leben? Wie kann ich meine Stadt klimafreundlich mitgestalten? Bei der Zusammenkunft sollen auch Erfahrungen ausgetauscht und Ideen gesammelt werden. Gleichzeitig ist vorgesehen, konkrete Aktionen in der unmittelbaren Umgebung zu planen: Bäume pflanzen, Müll vermeiden, nachhaltiges Garteln, Biodiversität fördern, Energie sparen. Die Palette an Themen ließe sich vielfältig erweitern. Nähere Infos unter brigitte@earthcare.at oder 0677/64078290.