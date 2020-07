Initiative Eferding lässt nicht locker: "Alle Argumente sprechen für Fusion"

Initiative Zukunft.Region.Eferding nennt sich eine Bürgerbewegung, die im Eferdinger Becken die Fusion von vier Gemeinden fordert. In den vergangenen Monaten wurden mit Parteiobleuten aller vier Kommunen Gespräche geführt. Hannes Schweitzer, Sprecher der Initiative, zieht nun eine erste Zwischenbilanz: "Es weichen die Fronten bei manchen schon auf."

Naturgemäß sind die größten Gegner einer Gemeindefusion in allen Gemeinden bis auf Eferding die jeweiligen Bürgermeisterparteien. Während aus Hinzenbach und Pupping noch viel Widerstand zu spüren sei, habe man in der SPÖ-geführten Kleingemeinde Fraham schon Fortschritte erzielt, betont Schweitzer. Der nächste Schritt sei der Start in einen objektiven Informationsprozess. Letztendlich sollte auch die Bevölkerung befragt werden.

Werde der Fusionsprozess verzögert oder gar sabotiert, will die Initiative dagegenhalten. "Wir könnten eine Volksbefragung initiieren. Es gibt auch die Möglichkeit, in jeder Gemeinde mit einer eigenen Liste zu kandidieren. Wir gehen aber weiter davon aus, dass die Fusion von den Gemeinderäten umgesetzt wird." Schweitzer erwartet sich in diesem Herbst erste Beschlüsse. In Hinzenbach und Pupping wird die Initiative auf Wunsch der ÖVP bei Gemeinderatssitzungen vorstellig.

Nach Ansicht der Bürgerbewegung sprechen sämtliche Sachargumente für eine Fusion. Der Vorteil einer Zusammenlegung sei auch in Zahlen messbar. Schweitzer verweist auf eine Studie des Zentrums für Verwaltungsforschung (KDZ) im Auftrag der Stadt Eferding. "In der jetzigen Struktur haben wir keine Chance, uns als Region zu behaupten. Eferding wäre etwa bestens geeignet für eine Lebensmittel-HTL. Beim Land haben wir uns damit nicht durchsetzen können. Eine Stadtgemeinde mit annähernd 11.000 Einwohnern hätte bei Verhandlungen viel mehr Gewicht."

Als weiteres Argument nennt Schweitzer die politischen Kosten: "Nächstes Jahr steigen die Gehälter der Bürgermeister und Gemeindevorstände kräftig an. Jährlich sind das 250.000 Euro, die wir uns nach einer Fusion ersparen würden", betont Schweitzer.

Hinzenbachs Bürgermeister Wolfgang Kreinecker (ÖVP) lehnt die Fusion ab: "Wir sind vier Gemeinden, die auf so hohem Level zusammenarbeiten wie sonst nirgendwo im Land. Dieses wichtige Thema kann man nicht in ein paar Monaten abhandeln." Darüber hinaus seien die vom KDZ ermittelten Zahlen zu hinterfragen. Für die meisten Hinzenbacher sei die Fusion kein Thema: "Ich werde nur sehr selten darauf angesprochen", sagt Kreinecker.