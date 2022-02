In einem offenen Brief wendet sich die Initiative Denkmalschutz an die Mitglieder des Welser Stadtsenats und an alle Parteiobleute. Deren Leiter Albert Neugebauer bemüht sich seit vielen Jahren um die Erhaltung des historischen Stadtbildes. Von der Politik fühlt er sich im Stich gelassen. Darum auch der offene Brief an die Verantwortlichen mit dem Ersuchen um eine Stellungnahme. "Wir haben ihn am 22. Jänner abgeschickt. Der Einzige, der bisher darauf reagierte, war Umweltstadtrat Thomas