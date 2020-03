Ingwer, Kurkuma und Kren sind jetzt die Renner im Biohof Achleitner

In Zeiten der Corona-Krise achten viele Menschen noch mehr auf eine gesunde Ernährung, um ihre Abwehrkräfte zu stärken. Die OÖNachrichten haben mit Ilse Achleitner vom gleichnamigen Biohof Achleitner in Eferding gesprochen, was jetzt die Renner sind und wie die Versorgung der Konsumenten mit frischen und saisonalen Lebensmitteln in den nächsten Wochen sichergestellt werden kann.

OÖNachrichten: Wie war der Ansturm in den vergangenen Tagen?

Ilse Achleitner: Bei uns im Laden nicht so hysterisch, wie in anderen Lebensmittelmärkten, die meisten unserer Kunden reagieren besonnen und setzen sich vernünftig mit Vorratshaltung auseinander. Renner sind derzeit Ingwer, Kurkuma und Kren, die Leute wollen ihre Abwehrkräfte stärken. Auch wir bauen diese in der Küche ein, ab morgen dann wegen der Schließung der Gastronomie nur mehr in den Gerichten für unsere Mitarbeiter. Bei den Biokisten ist bei den bestehenden Kunden die Versorgung gut sichergestellt, Neukunden können wir nur in dem Ausmaß nehmen, das wir auch bewältigen können.

Müssen Sie zusätzliches Personal einstellen?

Wir haben sehr motivierte Mitarbeiter, wir werden aber schauen, ob wir karenzierte oder pensionierte Mitarbeiter hereinholen können.

Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Kunden vor einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus?

Wir haben die Hygienemaßnahmen verstärkt, Einkaufskörbe und Einkaufswagerl werden täglich desinfiziert. Wir empfehlen den Kunden, mit Bankomat- oder Kreditkarten zu zahlen und nicht mit Bargeld. Die Biokisten werden von unseren Mitarbeitern nicht persönlich übergeben, sondern nur vor den Haustüren abgestellt. Bei der Warenübernahme gibt es keinen persönlichen Kontakt mit den LKW-Fahrern, sie kommen nicht ins Büro, die LKW werden von uns selbst entladen.

Könnte es zu einem Engpass in der Versorgung kommen?

Den könnte es dann geben, wenn die Saisonarbeiter nicht einreisen dürfen, etwa aus dem Kosovo. Wir hoffen, dass die Politik so vernünftig ist und das weiterhin erlaubt, denn die Lebensmittel müssen ja auch produziert werden. Derzeit haben wir bereits rund zehn Saisonarbeiter hier, Mitte April kommen die nächsten. Beschäftigt sind bei uns vorwiegend Menschen aus dem Kosovo, Polen und Rumänien.

