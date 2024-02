In Wels wird über höhere Parkgebühren diskutiert

Autofahrer bezahlen in Wels niedrige Parkgebühren.

Sollte in Wels die Parkgebühr angehoben werden? Um diese Frage ist zuletzt eine Diskussion entbrannt, die in der Gemeinderatssitzung am 26. Februar ihre Fortsetzung findet. Vom Zaun gebrochen wurde die Debatte von den Grünen, die nach dem Vorbild der Pariser Stadtväter höhere Parkgebühren für SUV-Fahrzeuge forderten. Die Welser Zeitung berichtete. Dazu befragte der Welser Fernsehsender WT1 SP-Vizebürgermeister Klaus Schinninger, der für eine Erhöhung der Tarife eintrat.