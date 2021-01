In Wels starten die Impfungen gegen Covid-19 am 12. Jänner

Die Impfungen gegen Covid-19 laufen in Wels am Dienstag, 12. Jänner, in den Altenheimen an. Die Ersten, die in der 62.000-Einwohner-Stadt geimpft werden, sind die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Pflegepersonal des städtischen Leopold-Spitzer-Heimes. "Von den 70 Bewohnern werden sich 55 impfen lassen, bei den Mitarbeitern werden es nur zehn sein, das ist ein Viertel", sagt Generationen-Stadträtin Margarete Josseck-Herdt (FPÖ). Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten angegeben, dass sie noch warten wollen, so Josseck-Herdt. Seriöse und umfangreiche Aufklärung werde notwendig sein, um beim Pflegepersonal die Skepsis zu reduzieren. Die genauen Termine für die anderen Welser Heime werden in den nächsten Tagen feststehen.

Neue Covid-Teststation

Wie berichtet, finden die Massentests vom 22. bis 24. Jänner statt, in Wels wieder in der Messehalle 20. Dieses Angebot ist kostenlos.

Nun gibt es aber neben den kostenpflichtigen Tests bei Ärzten und Apothekern ein weiteres Angebot. Mit 12. Jänner eröffnet die neue Covid-Testservice-Station in der Pfarrgasse 4 eines privaten Unternehmens. "Wir freuen uns, nun auch den Welsern unser Service anbieten zu können und dabei einen wesentlichen Beitrag zu leisten, unser Land sicherer zu gestalten", sagt Geschäftsleiterin Nisa Maier-Grundböck. Angeboten wird ein PCR-Test, der von Novogenia, Österreichs größtem PCR-Labor, ausgewertet wird – das Ergebnis wird am nächsten Tag per SMS zugeschickt –, sowie ein Antigen-Schnelltest. Letzterer kostet 29 Euro, der PCR-Test wird um 85 Euro angeboten. Geöffnet ist Mo. bis Sa. 8–12.30 Uhr, 13–18 Uhr, keine Anmeldung erforderlich.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at