In Wels ist der Hausärztliche Notdienst zumindest in diesem Jahr gesichert

Der Hausärztliche Notdienst (HÄND) wird in Oberösterreich eingeschränkt, wie berichtet steht er im Bezirk Braunau nur noch bis 23 Uhr und nicht mehr die ganze Nacht zur Verfügung, ein Großteil der Bezirke wird diese Regelung im Juli übernehmen. Grund ist der Ärztemangel.

In Wels ist der Hausärztliche Notdienst nach Lücken rund um die Weihnachtsfeiertage, als Nachtdienste nicht besetzt werden konnten, "zumindest heuer aber wieder nahezu durchgehend zu den üblichen Zeiten besetzt", sagt Gesundheitsreferent und Vizebürgermeister Klaus Schinninger (SP). Das habe ihm Bezirksärztevertreterin Isabelle Natorski mitgeteilt. Das System funktioniere nach Umorganisation vorerst wieder fast lückenlos. Der HÄND ist wochentags ab 14 Uhr und am Wochenende rund um die Uhr unter Tel. 141 erreichbar. Das Service ist für dringende gesundheitliche Anliegen gedacht, die eine hausärztliche Behandlung erfordern und nicht warten können, bis der eigene Hausarzt wieder da ist. Für allgemeine Fragen zu Beschwerden oder zu plötzlich aufgetretenen Symptomen steht die österreichweite Gesundheitsberatung unter Tel. 1450 rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche zur Verfügung.

Schinninger sagt, der abgehaltene Welser Gesundheitsgipfel trage erste Früchte. Vor allem gehe es darum, die Versorgung der Welser Bevölkerung durch niedergelassene Allgemein- und Fachärzte mit Kassenvertrag in den kommenden Jahren zu gewährleisten. "Für den allgemeinen Mangel an Medizinern mit Kassenvertrag liegen Lösungsvorschläge auf dem Tisch. Diese umzusetzen, ist Angelegenheit der Gesundheitskasse und der Ärztekammer. Wir als Stadt leisten jede mögliche Unterstützung."

