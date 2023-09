In Wels gibt es am Mittwoch Frühstückssackerl für Pendler

Die Aktion ist Teil der Mobilitätswoche in Wels, die mit einem gut besuchten Mobilitätsfest am Samstag gestartet ist. Bis Freitag kann man alle Abendbusse (Linie A1 und A2) gratis nutzen. Meter machen heißt die Devise am Donnerstag um 18.15 Uhr bei einem begleiteten Spaziergang des städtischen Kulturservice ausgehend vom Ledererturm. Schüler des Franziskus-Gymnasiums bemalen am Freitag die nördliche Karl-Loy-Straße mit Straßenmalkreiden, der Straßenabschnitt wird daher gesperrt.

