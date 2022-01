Mit wachsender Unruhe verfolgt man in Weißkirchen den Ausbau des Logistikzentrums in Allhaming. Die Post AG erweitert ihren Bestand an der Autobahn und verbaut eine Fläche im Ausmaß von 17 Fußballfeldern. Weißkirchens Bürgermeister Norbert Höpoltseder (SP) spricht von einer Verdreifachung der Kapazitäten: "Die Marchtrenker Landesstraße wird dadurch weiter mit zusätzlichem Schwerverkehr belastet. Wie viele Lkw es nach der Erweiterung sein werden, kann ich noch nicht sagen.