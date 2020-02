Mitten im Zentrum von Stadl-Paura soll in den kommenden zwei Jahrzehnten das größte Wohnbauprojekt des Bezirkes entstehen. Das 60.000 Quadratmeter große HITIAG-Gelände gehört noch dem Edter Speditionsunternehmen Gartner. Nun soll die Liegenschaft in Bausch und Bogen an ein Konsortium von Linzer Wohnbaugenossenschaften verkauft werden. Eine Kaufoption ist unterschrieben.