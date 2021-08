In sechs Gemeinden stehen Bürgermeister bereits fest

In gut einem Monat ist es so weit: Die Landtags-, Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen stehen an. Die Listen sind bereits eingereicht und die Kandidaten stehen fest. In Wels-Land verzichten die Oppositionsparteien in Aichkirchen, Bachmanning, Bad Wimsbach-Neydharting, Eberstalzell, Neukirchen und Pennewang allerdings darauf, Gegenkandidaten zu den aktuell amtierenden Bürgermeistern aufzustellen.

In der 2.800-Einwohner-Gemeinde Eberstalzell kann der Bürgermeister mangels Gegenkandidaten bereits seit 2003 ausschließlich mit "Ja" oder "Nein" angekreuzt werden. Günther See (ÖVP) ist seit dem vergangenen Jahr Bürgermeister und der Nachfolger von Franz Gimplinger (ÖVP), der zuvor fast 18 Jahre im Amt war. "Die Mehrheitsverhältnisse sind in Eberstalzell so stark, dass wir keine realistische Chance für die SPÖ gesehen haben", sagt SP-Fraktionsobmann Friedrich Baumgarten. Er betont aber auch die parteiübergreifend gute Zusammenarbeit im Gemeinderat: "Wir haben schon andere Ansichten, aber es gibt keine Streitereien." Für die Zukunft plant die SPÖ in Eberstalzell eine Verjüngung der Partei, Baumgartens Tochter Susanne soll nach der Wahl die neue Fraktionsobfrau werden.

In Bad Wimsbach-Neydharting gab es mit Roswitha Bauer bei den Wahlen 2015 noch eine Gegenkandidatin aus den Reihen der SPÖ. In diesem Jahr steht Erwin Stürzlinger (ÖVP) bereits jetzt als Bürgermeister fest. SP-Fraktionsobmann Stefan Radner sagt dazu: "Grundsätzlich ist der Bürgermeister gut verankert und wir haben ein angenehmes Klima im Gemeinderat." Die SPÖ möchte einen Zugewinn an Mandaten erreichen. Ob es nach Ablauf der kommenden Periode einen Kandidaten geben wird, weiß Radner noch nicht.

Auch in Pennewang kann der Bürgermeister Franz Waldenberger nur von den Wählern bestätigt werden. Der Fraktionsobmann der FPÖ Pennewang, Robert Madaras, möchte aber bei der nächsten Wahl einen Kandidaten stellen: "Als kleine Fraktion im Ort, die erst seit kurzer Zeit dabei ist, möchten wir zuerst unsere Position stärken, bevor wir einen Kandidaten stellen." Für die Wahlen im Herbst ist es Ziel der FPÖ, einen Sitz im Gemeindevorstand zu erreichen.