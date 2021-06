Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Wochen in Schlüßlberg: Entsteht neben der Bahnhaltestelle eine Kulisse für Karl-May-Festspiele, ein Weihnachtsdorf oder ein Ausstellungsgelände für einen bekannten regionalen Holzfachbetrieb? Tatsächlich sind die 18 Hütten, die sich hier links und rechts auf dem Grundstück in Reih und Glied aneinanderreihen, ein neuer Schrebergartenpark mit nachhaltigem Anspruch, wie die Betreiber und Grundstücksbesitzer Walter und Bettina Wimmer betonen.