In Radargerät gekracht: Blitzer außer Gefecht

Leser wundern sich über das verschwundene Radargerät in der Vogelweiderstraße (nach der Firma Teufelberger stadtauswärts). Grund ist ein Unfall, bei dem ein Autolenker laut eigenen Angaben einem Tier ausgewichen war und gegen den Radarkasten prallte. Das war am Dienstag vor einer Woche. Laut Chefinspektor Andreas Weidinger wird das Gerät derzeit bei Siemens repariert und geeicht. Bis es wieder zu schnelle Autofahrer in der 50er-Zone blitzen wird, wird es aber noch einige Wochen dauern.

Der erfolgreichste Blitzer in Wels ist das stationäre Radar an der Salzburger Straße nach der Hofer-Filiale stadtauswärts, das Mitte Juni 2022 zur Entschärfung des Raser-Hotspots installiert wurde. Allein im ersten halben Jahr hagelte es 13.000 Strafen. Derzeit sind laut Weidinger keine weiteren stationären Radargeräte in Wels geplant, stattdessen wird die Stadt Wels Blitzer mit veralteter Technik sukzessive austauschen. (krai)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper