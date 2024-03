In Marchtrenk sperrt 2026 der letzte Fleischhauer zu

"Vom Steiner schmeckt’s feiner" – der Werbeslogan der gleichnamigen Fleischhauerei in Marchtrenk ist schon bald Geschichte. In zwei Jahren gehen Josef und Michaela Steiner gemeinsam in Pension. Sollte sich für den schuldenfreien Betrieb kein Nachfolger finden, wird die mehr als 15.000 Einwohner zählende Stadtgemeinde 2026 seinen letzten selbstständigen Metzger verlieren.