In Lehrberufe hineinschnuppern

Mit der Plattform www.ooe-schnuppert.at werden nun alle Jugendlichen, die sich für eine Lehre interessieren, angesprochen. Derzeit bieten im Bezirk Eferding 18 Betriebe, im Bezirk Grieskirchen 42, im Bezirk Wels-Land 25 und in der Stadt Wels 28 Betriebe Schnupperplätze an. In den nächsten Wochen werden noch weitere dazukommen. Die Suche kann nach Interessen, Lehrberufen oder im Umkreis des Wohnorts vorgenommen werden.

