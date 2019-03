In Gunskirchen werden die besten Faschingskrapfen weit und breit nicht mehr gemacht

GUNSKIRCHEN. "Lieber Gast! Aus personaltechnischen Gründen ist es uns im Moment nicht möglich, Krapfen zu erzeugen. Wir bitten um Verständnis."

Friedrich Martschin führt keine Faschingskrapfen mehr. Bild: Erik Famler (OÖN)

Mit diesem Schreiben informiert der Gunskirchner Konditor Friedrich Martschin an der Mehlspeisentheke seine Kunden. Der 63-jährige Patisseur und Gastwirt musste der Personalnot Tribut zollen. Die Herstellung von Süßwaren beschränkt sich bei ihm nur noch auf einfache Kuchen aus der Küche. Mehlspeisen kauft Martschin zu.

Nicht nur für die Gunskirchner war diese Nachricht ein ziemlicher Schock. Die Konditorei Martschin war weit und breit für ihre großartigen Faschingskrapfen bekannt. "Es gab nirgendwo einen solchen Krapfen, wie wir ihn gemacht haben. Nicht einmal beim Innungsmeister Jindrak in Linz", brüstet sich der Konditor.

Ein halbes Jahr gesucht

Ein halbes Jahr habe er nach Personal gesucht. Da sich keine geeigneten Bewerber vorstellten, entschloss sich Martschin, die Konditorei zu schließen. Während er die Mehlspeisen fürs Kaffeehaus von einem anderen Konditor zukauft, finden sich Faschingskrapfen nicht mehr im Angebot: "Das hat vor allem logistische Gründe. Wenn sie geliefert werden, verlieren sie ihre Frische." Und weil seine Gäste den original Martschin-Krapfen gewohnt waren, wollte er sie nicht mit fremder Ware enttäuschen: "Wir haben statt 4,5 Dekagramm sechs Dekagramm verwendet. Da wird er viel flaumiger und nicht so großporig", verrät der Konditor sein Krapfengeheimnis.

Nach einem halben Jahr vergeblicher Suche hatte sich zwar eine Fachkraft gemeldet, die ihn in der Backstube unterstützt hätte. Der 63-Jährige wollte aber seinen Entschluss nicht mehr rückgängig machen: "Ich bin ja schon in Pension", möchte er auch endlich leiser treten. Ein Nachfolger sei bereits gefunden: ein junger Mann, der ihn bereits unterstützt. Von den vier Kindern, zwei brachten die Martschins in ihre Ehe mit, würde sich nur die 12-jährige Tochter für den Gastronomieberuf eignen: "Mein Mäderl setzt sich mit Vorliebe zu den Gästen und plaudert mit ihnen. Sie hat aber ein Handikap und ist dadurch etwas beeinträchtigt", bedauert der Gastwirt und Konditor.

Seine Belegschaft bezeichnet er als Gemisch aus vielen Völkern: "Wir beschäftigen unter anderem Tschechen, Polen und Kroaten." Der Forderung, jungen Asylwerbern eine Ausbildung zu ermöglichen, kann Martschin nur bedingt zustimmen: "Was mache ich mit einem muslimischen Lehrling, wenn bei uns 70 Prozent Schweinefleisch verarbeitet wird?" Heimische Lehrlinge hätten alle einen Betreuer. In der regulären Lehrzeit würden es nur noch die wenigsten schaffen, ihre Ausbildung abzuschließen.

Bekannt für knusprige Hendln

Seit der Schließung der Backstube konzentriert sich Martschin auf den Restaurantbetrieb. Was in seiner Backstube die Faschingskrapfen waren, sind in der Küche die Backhendln: "Ich weiß auch nicht, was wir da anders machen. Wegen der knusprigen Hendln kommen viele zu uns, auch von auswärts."

