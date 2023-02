In Fischlham tagte der Kindergemeinderat

In der dritten Klasse Volksschule ist die eigene Gemeinde Thema im Sachunterricht. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Sabine Rosenauer und Luise Bloberger besuchten 18 Kinder das Gemeindezentrum. Bürgermeister Klaus Lindinger (VP) und Amtsleiter Martin Hofinger führten die Kinder durch die Räumlichkeiten. Die Mitarbeiterinnen ließen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen und zeigten etwa, wie ein Reisepass beantragt wird. Im Sitzungssaal fand sogar eine Kinder-Gemeinderatssitzung statt. Die Tagesordnung umfasste folgende Punkte: Fragen an den Bürgermeister, Spielplätze in Fischlham, Anliegen an die Gemeinde, Allfälliges. Wie es mit den Matsch-Stationen der Spielplätze weitergeht, war ein zentrales Anliegen, im Frühling ist die Sanierung geplant.

