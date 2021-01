Das Erdbeben am 29. Dezember in Kroatien hat in Wels eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. In der Nacht auf Dienstag wird ein großer Konvoi mit Hilfsgütern ins Erdbebengebiet aufbrechen. Neben Vertretern der Stadt wird eine Abordnung des kroatischen Vereins den Transport begleiten.