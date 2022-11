"In einem Monat wurde noch nie so viel Energie gespart"

Wer sein Zuhause noch mit Gas heizt, muss jetzt mit teilweise exorbitanten Preissprüngen rechnen. eww-Vorstandssprecher Florian Niedersüß kritisiert, dass sich die Bundesregierung in dieser Frage zu wenig bewegt.

Kunden der eww-Gasdiskontschiene "Gastino" wurden zuletzt reihenweise gekündigt oder müssen, wenn sie die neuen Konditionen akzeptieren, ein Vielfaches des ursprünglichen Gaspreises bezahlen.

Es läuft aktuell nicht so, wie wir uns den Umgang mit Kunden wünschen würden. Es gab jedoch Klagen und wir mussten Rechtssicherheit schaffen. Der Gaspreis für Stammkunden liegt aber weiterhin deutlich unter dem Einkaufspreis.

Ein Gastino-Kunde informierte die Redaktion, dass ihm ein neues Angebot gemacht wurde. Seine monatlichen Gaskosten betragen nun 1100 Euro. Bis dahin zahlte er nur 180 Euro.

Diesen Preissprung kann ich nur schwer nachvollziehen. Es stimmt aber, dass sich die Preise bei Gastino-Kunden verdreifacht haben. Nur in Einzelfällen kann die Erhöhung das Vier- bis Fünffache ausmachen. Das ist schwer stemmbar und bringt die Leute an die Grenze der Leistbarkeit. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, den Gaspreis am Weltmarkt zu beeinflussen, und müssen unsere Kosten weitergeben.

Die Regierung hat auf die steigenden Energiepreise mit dem Klimabonus und der Strompreisbremse reagiert. Beim Gas gibt es ein solches Instrumentarium noch nicht.

Warum im Gasbereich nichts passiert, verstehe ich selbst nicht. In Deutschland hat man beschlossen, die Dezemberrechnungen zu übernehmen. Zudem wird an einer Deckelung der Gaskosten gearbeitet. In Österreich herrscht dazu noch eine ablehnende Haltung. Bei allem Verständnis für Überlegungen, dass man aus dem Gas aussteigen möchte, sollte man nicht jene Leute im Stich lassen, die aus der Gasversorgung jetzt nicht aussteigen können.

Wie lange dauert ein solcher Ausstieg?

Das kommt ganz darauf an. Wer die Fernwärme vor der Tür hat, dem kann relativ rasch geholfen werden. Weil aber der Markt für Wärmepumpen total überhitzt ist, hat der allergrößte Teil der Gaskunden keine Möglichkeit, auszusteigen.

Welchen Rat würden Sie einem Ihrer Gaskunden geben?

Man kann überprüfen, ob es günstigere Angebote am Markt gibt. Allerdings sind viele Gasanbieter zurückhaltend, neue Kunden anzunehmen, weil die Beschaffung so schwierig geworden ist.

Wie reagiert die Welser Bevölkerung auf die steigenden Gas- und Strompreise?

Beim Gasverbrauch hatten wir im Oktober, der außergewöhnlich mild war, 57 Prozent Rückgang. Der Stromverbrauch sank um 7,5 Prozent. In einem Monat wurde noch nie so viel eingespart. Aus Kundenbefragungen wissen wir, dass 84 Prozent kostendämpfende Maßnahmen ergreifen. Das Absenken der Raumtemperatur, das Nachtabsenken und richtiges Lüften sind effiziente Schritte.