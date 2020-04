In drei Wochen online 1700 Lehrveranstaltungen

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Krise ist auch an der Fachhochschule OÖ in Wels E-Learning angesagt. 1700 Lehrveranstaltungen fanden in drei Wochen erfolgreich online statt, 35 Prüfungen wurden abgehalten.

Trotz des raschen Umstiegs auf E-Learning trifft es die technische Fakultät sehr hart, "da viele unserer Lehrkonzepte auf eine praktische Anwendung des theoretischen Wissens in Form von Laborübungen aufbauen. Wo immer es möglich und didaktisch sinnvoll ist, wurde natürlich auf alternative Lehr- und Lernformen umgestellt", sagt Dekan Michael Rabl.

Die Studierenden zogen auf eigene Initiative zum Teil Lehrveranstaltungen in die Osterwoche vor. Was ihnen aber fehlt, sind die sozialen Kontakte mit ihren Studienkollegen.

Die Praxislehrveranstaltungen mit Firmenkooperationen stellen eine Herausforderung dar. "Diese erfordern einen sehr engen Kontakt zwischen Studierenden, Professoren und den Firmenpartnern. Auch für uns als Betreuer ist das Coaching der Studierendengruppen in vielen Projektphasen sehr intensiv", sagt Innovations- und Produktmanagement-Professor Alexander Brendel-Schauberger. "Umso erfreulicher ist, wie professionell sich die Studierenden auf diese neue Situation eingestellt haben."

