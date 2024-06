In der Zielgeraden: Fixe Parkplätze für Leihscooter kommen in Wels

So bitte nicht: In der Innenstadt kommen fixe Parkplätze für Scooter.

Die Beschwerden beim Magistrat über rücksichtsloses Abstellen von E-Scootern mitten auf Gehsteigen, Radwegen und vor Ausfahrten reißen nicht ab. Die bis zum Sommer versprochenen fixen "Parkplätze" für E-Roller lassen aber noch etwas auf sich warten. "Aber wir sind auf den letzten Metern, das Thema sollte in den kommenden Wochen abgeschlossen sein", sagt Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SP).

Am Freitag erfolgte der letzte Feinschliff für die Verträge mit den drei Anbietern in Wels. Wenn alles unter Dach und Fach und unterschrieben ist, werden vorerst 16 Abstellzonen mit durchschnittlich 1,30 Metern Breite in der Innenstadt und an neuralgischen Punkten in den Stadtteilen Vogelweide, Noitzmühle und Gartenstadt markiert. Die Fahrt mit den Leihscootern kann dann nur mehr an den dafür vorgesehenen Stellen beendet werden, sonst läuft der Gebührenzähler weiter. Die Anbieter können das durch eine entsprechende Programmierung der Software gewährleisten.

Wels orientiert sich an dem Modell von Linz. "In der Innenstadt kommen die Abstellflächen flächendeckend, weil hier das Problem am größten ist", sagt Ganzert. Die ausgewählten Standorte für die Leihscooter wurden nach Vorschlägen der Abteilung Stadtentwicklung im Mobilitätsausschuss einstimmig beschlossen.

Interessenkonflikte

Die Suche nach geeigneten Flächen gestaltete sich zuvor aber wegen Interessenkonflikten nicht ganz einfach, etwa weil Autostellplätze wegfallen oder manche Flächen im Sommer als Schanigarten genützt werden. "Es macht auch keinen Sinn, zu viele zu machen, es geht auch um Errichtungskosten und laufende Kosten", sagt Ganzert.

Schon bisher mussten die Anbieter rasch gegen "Falschparker" vorgehen und die vorschriftswidrig geparkten Scooter entfernen, was allerdings nicht immer zeitnah passiert.

