In der SCW startet das große Sesselrücken

Nach der Eröffnung einer 1500 Quadratmeter großen Filiale ist in der Shopping City Wels (SCW) seit gestern Europas modernstes Heimtextilien-Fachgeschäft angesiedelt. So zumindest bewirbt das in Leonding beheimatete Familienunternehmen nach dem Auszug aus der Ringstraße seine neue Welser Filiale.

Mit Betten Reiter begann auch das große Sesselrücken im flächenmäßig größten Welser Einkaufszentrum. Für einen weiteren Ankermieter wurde im östlichen Erdgeschoß Platz geschaffen. Ende Juli soll die Tiroler Lebensmittelkette mpreis in die SCW einziehen. Centerleiterin Claudia Lehner-Linhard bestätigt die kolportierte Verkaufsfläche von 1100 Quadratmetern, will aber den Namen des neuen Mieters nicht nennen: "Ich habe mit unserem Partner Stillschweigen vereinbart, und daran halte ich mich auch." Ungeachtet der sonderbaren Geheimhaltung sollen schon am Montag die Umbauten beginnen.

Um für den neuen Frischmarkt Platz zu schaffen, mussten Geschäfte übersiedeln. Dazu gehört auch KiK, das im Erdgeschoß auf die Südseite in ein 800 Quadratmeter großes Verkaufslokal wechselte. Die Modekette Colloseum, die noch vor kurzem Forever 18 hieß, machte ebenso Platz und ist seit kurzem im Mittelteil des Shopping-Centers anzutreffen.

Ebenso am Übersiedeln ist der Innviertler Textilhändler Fussl. Dieser zieht Ende des Monats ins Erdgeschoß des Welser Einkaufszentrums, wo ihm die Centerleitung eine freie Fläche von knapp 500 Quadratmetern angeboten hat.

Das von Lehner-Linhard zu Jahresbeginn angekündigte Gesundheitszentrum befinde sich weiterhin in der Planungsphase, betont die SCW-Managerin: "Wir suchen nicht nur Ärzte, sondern auch Physiotherapeuten und Logopädinnen. Wie berichtet, will das Shoppingcenter als Standort für ein Welser Primärversorgungszentrum das Rennen machen.

Die Übersiedlung von der Welser Innenstadt in die SCW verknüpfte Betten-Reiter-Geschäftsführer Peter Hildebrand mit einer Bedingung: "Mit dem Einbau einer zusätzlichen Rolltreppe in der Mall hat uns das Einkaufszentrum unterstützt."

Bekenntnis zum Standort Wels

Der Umzug an den neuen Standort ist laut Hildebrand auch ein klares Bekenntnis zur Stadt Wels, "wo wir vor 37 Jahren und sechs Monaten, im Jahr 1981, unsere zweite Filiale nach Linz eröffnet haben. Heute sind wir in ganz Österreich mit 17 Niederlassungen vertreten", sagte Hildebrand bei der gestrigen Eröffnungsfeier.

Das neue Geschäft bietet mit seinem Angebot eine vielfältige Produktauswahl: "Der Druck auf die Menschen steigt. Ein ruhiger Schlaf wird immer wichtiger. Zwei Drittel der Österreicher haben Rückenprobleme", skizziert Hildebrand. Seinen Kunden bietet Betten Reiter ein umfassendes Sortiment und kompetente Beratung. Neben Bettenzubehör und Heimtextilien finden sich in der neuen Filiale Deko, Vorhänge und Sonnenschutz.

Zur Eröffnung gratulierten u. a. die beiden Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP) und Silvia Huber (SP) sowie Stadträtin Margarete Josseck-Herdt (FP).

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at