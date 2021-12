In der Donaugemeinde Aschach lässt ein Tourismusprojekt die Wogen hochgehen. Nach den geänderten politischen Mehrheitsverhältnissen wurde der geplante Themenweg an der Donaupromenade von der SPÖ und den Grünen in der Gemeinderatssitzung diese Woche zu Fall gebracht. Geplant war mit Kosten von 180.000 Euro das Projekt "Aschach. Leben am Fluss" mit Erlebnis- und Infostationen zu Themen wie Schiffsbau, Kraft des Wassers, Maut, Wein- und Wirtskultur.