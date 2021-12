Impfwoche: Diese Aktionen finden in der Region statt

"Wir liegen zwar mit einem Anteil von 67 Prozent der Vollimmunisierten etwas über dem Schnitt, aber es ist überall noch viel Luft nach oben", sagt Bürgermeister Markus Brandlmayr (VP) aus Bad Schallerbach. Im Tourismusort werden am Donnerstag drei Impfärzte bereitstehen und alle ab fünf Jahren im Atrium die Covid-Impfung verabreichen. Sogar ein Heimbringerdienst steht bereit.

Auch in der FPÖ-Gemeinde Gaspoltshofen wird für das Impfen geworben "Jede Impfung zählt, egal ob 1., 2. oder 3. Dosis." Bürgermeister und Ex-Landesrat Wolfgang Klinger, selbst noch ungeimpft, sagt: "Wer sich impfen lassen will, soll sich auch impfen lassen können." Geimpft wird am Donnerstag, von 15 bis 17 Uhr, bei Assista in Altenhof. Er sei nicht gegen das Impfen an sich. "Die vulnerable Gruppe soll sich impfen lassen und jene, die sich damit sicherer fühlen. Aber sicher nicht aus dem Beweggrund heraus, dass man dann wieder Halligalli machen kann", sagt Klinger. "In seiner Familie gebe es sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte."

In Fischlham wird der Gemeindesaal am Freitag (16 bis 19 Uhr) und am Samstag (9 bis 12 Uhr) zur Impfstation. "Wir wollten mit gutem Beispiel vorangehen", sagt Bürgermeister und NAbg. Klaus Lindinger. Er ist bereits dreifach geimpft und macht dreimal in der Woche eine Corona-Test. "Um sicher zu gehen bei Kontakten mit Bürgern und weil bei uns vier Generationen im Haus leben."

Eferding macht am Samstag gemeinsam mit Fraham, Hinzenbach und Pupping eine Impfaktion im Feuerwehrhaus. "Dem vielfachen Wunsch nach einem möglichst unkomplizierten Impfangebot sind wir gerne nachgekommen und ziehen gemeinsam an einem Strang", sagt Eferdings Bürgermeister Christian Penn (SP).