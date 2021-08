In Oberösterreich ist keine andere Bevölkerung gegen Corona so wenig geschützt wie die Welser. Während im Bezirk Urfahr-Umgebung, dem Spitzenreiter bei der Durchimpfung, der Anteil der Vollimmunisierten bereits die 65-Prozent-Markte überschritten hat, schaffte Wels bisher gerade einmal die Hälfte. Nach Angaben der Landesregierung liegt der Anteil der zweimal Geimpften in Wels bei lediglich 50,3 Prozent. "Diese Zahlen sind eine Katastrophe.