Impfstraße in St. Pius

Die Caritas organisierte im Auftrag des Landes in St. Pius in Steegen die Impfstraße für Menschen mit Beeinträchtigungen aus den Bezirken Grieskirchen und Schärding. 325 Personen wurden im März und April geimpft. "Ihre Freude, dass sie durch den Schutz wieder mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, war deutlich spürbar, sagen die Caritas-Mitarbeiter Josef Ratzenböck und Renate Oberschmidleithner, die die Impfaktion koordinierten.