Impfskeptiker versammeln sich vor Weihnachten in Wels

Trotz eines drohenden fünften Lockdowns gehen die Impfskeptiker kurz vor Weihnachten noch einmal auf die Straße. Der Welser Thomas St. hat bei der Polizei für heute eine Kundgebung angemeldet, die um 16.30 Uhr auf dem Minoritenplatz beginnt. Das Motto lautet "Ein Welser Lichtermeer für freie Impfentscheidung" und soll offensichtlich das am Sonntag in Wien veranstaltete Gedenk-Lichtermeer für die Corona-Toten konterkarieren.

St. hat bei der Polizei 300 Teilnehmer angegeben. Wie viele letztlich kommen werden, ist aber ungewiss. Die Veranstaltung wird in den sozialen Medien beworben, deshalb ist damit zu rechnen, dass auch Demonstranten von auswärts erscheinen. "Man weiß noch nicht, wie viele es sind. Das konnte uns auch der Veranstalter nicht sagen", betont der zuständige Beamte in der Welser Stadtpolizei.

Ab 17 Uhr wird sich der Protestzug in Bewegung setzen. Die Polizei geleitet die Demonstranten über den Stadtplatz in Richtung Osten in die Adlerstraße, von dort zum Traunufer und über die Pollheimerstraße wieder zurück auf den Minoritenplatz, wo die Kundgebung zu Ende geht.

20 Exekutivbeamte sind abkommandiert. Sollten deutlich mehr als die 300 gemeldeten Teilnehmer zur Demo kommen, wird Unterstützung aus Wels-Land angefordert. Während der Kundgebung ist in der Welser Innenstadt mit Verkehrsstaus zu rechnen.

Gerhard Kroiß (FP), Welser Sicherheitsreferent und Vizebürgermeister, rechnet mit einem friedlichen Verlauf: "Im Vorjahr gab es ähnlich wie diesmal Corona-Spaziergänge, die problemlos abliefen. Ich kenne aber den Veranstalter nicht."

Die größte Corona-Demo in Wels liegt über einen Monat zurück. Mitte November versammelten sich rund 600 Teilnehmer vor dem Eingang des Klinikums, um gegen die kurz zuvor beschlossene Impfpflicht für Gesundheitsberufe zu demonstrieren. Als Veranstalter traten Krankenschwestern in Erscheinung. Die Spitalsleitung distanzierte sich und untersagte Mitarbeitern das Tragen der Dienstkleidung bei der Demo.