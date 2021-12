Impfen ohne Anmeldung

Eine Ausnahme ist diese Woche der Feiertag, 8. Dezember, an dem es kein Angebot geben wird. In Wels wird im Gesundheitszentrum gegenüber dem Klinikum-Haupteingang in der Grieskirchner Straße 49 geimpft. Rund 230 Impfungen werden in drei Impfstraßen pro Tag verabreicht. Im Grieskirchner Spital ist eine Impfstraße eingerichtet (Container vor dem Haupteingang, rund 100 Impfungen pro Tag). Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis, der Impfpass und die Sozialversicherungsnummer – E-Card ist nicht Voraussetzung.

Weiterhin mit und ohne Anmeldung kann man sich im Welser Einkaufszentrum SCW immunisieren lassen – in dieser Woche von Donnerstag bis Sonntag.

Impfen am Feiertag

Am Feiertag, 8. Dezember, wird in der Pfarre Wels Heilige Familie (Joh.-Strauß-Straße 20) in der Vogelweide von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geimpft.