Die Notärztin und Intensivmedizinerin Alexandra Wöginger-Gamisch, die am Klinikum Wels-Grieskirchen arbeitet, ist in der Pfarre Wels Heilige Familie engagiert. Nach einem Gespräch mit Pfarrer Slawomir Dadas entstand die Idee, im Kampf gegen die Pandemie auch im Pfarrzentrum eine Impfstraße einzurichten. Die Premiere am 8. Dezember verlief sehr erfolgreich. Insgesamt 290 Personen ließen sich gegen das Coronavirus impfen.