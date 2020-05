Eine überraschende Wendung brachte die geplante Verbauung der Sammer-Gründe im Zentrum von Lambach. Die Immobilienfirma Maximilianhof in Altmünster will der verbliebenen und unter Denkmalschutz stehenden Teil der ehemaligen Gastwirtschaft loswerden. Offizielle Begründung: Das Objekt könne in das neue Wohnbauprojekt förderungstechnisch nicht integriert werden.